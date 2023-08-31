Спецоперация 31 августа 2023, 12:26 Российские военные уничтожили две штурмовые бригады ВСУ ВС России уничтожили две штурмовые бригады ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»

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Российские подразделения в зоне специальной операции уничтожили две штурмовые группы украинских боевиков в окрестностях населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Противник за эту ночь потерял две штурмовые группы, которые попытались прорвать рубеж нашей обороны рядом с Вербовым. Через два часа ВСУ повторили попытку, их тоже ликвидировали», — написал он.

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Балицкий отметил, что каждые несколько часов, помимо иностранной техники, ВСУ теряют по две бригады солдат.

«Наши ребята не дают им даже нос высунуть, работают качественно. Они усилили интенсивность огневого поражения по противнику», — добавил глава региона.

По данным разведки, которые привел Балицкий, в рядах ВСУ заметили панические настроения.

«Это не просто нежелание или отчаяние из-за возможности стать пушечным мячом, а именно паника», — заключил он.

Ранее Балицкий опроверг информацию в СМИ о том, что первую линию оборону ВС России прорвали.