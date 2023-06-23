Спецоперация 23 июня 2023, 10:57 Российские военные уничтожили две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области ТАСС: войска группировки «Днепр» уничтожили две САУ «Акация» в Херсонской области РИА «Новости»

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Российские подразделения группировки войск «Днепр» ликвидировали гаубицу «Мста-Б» и две САУ «Акация» в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил представитель региональных экстренных служб.

«Соединения группы войск „Днепр“ нанесли огневое поражение подразделения ВСУ на Херсонском направлении, уничтожив две САУ 2С3 „Акация“ с боекомплектом и экипажем», — рассказал он.

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Общие потери украинских националистов составили 11 человек живой силы, семеро из них получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации подразделения ВСУ в островной зоне с шестью военнослужащими, ликвидировав расчет гаубицы «Мста-Б» с полным боекомплектом.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки «Восток» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике.