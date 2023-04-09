Спецоперация 09 апреля 2023, 07:27 Российские войска уничтожили две группы украинских диверсантов Российские ВС уничтожили на Купянском направлении две группы украинских диверсантов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы уничтожили на Купянском направлении две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Военнослужащие рассказал, что также огнем артиллерии удалось сорвать три попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка.

Реклама

Кроме того, российские расчеты комплексов «Бук» и «Тор» сбили четыре беспилотных летательных аппарата противника. Около населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировал орудие ВСУ Д-30.

Накануне в Министерстве обороны сообщили о ликвидации трех складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Они располагались в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. Все склады были уничтожены.