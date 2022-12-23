Спецоперация 23 декабря 2022, 16:43 Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов в ЛНР Минобороны сообщило об уничтожении двух ДРГ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Две группы украинских диверсантов уничтожили в ЛНР российские военные, потери противника превысили 40 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар ВСУ в районе урочища Медвежьего и Серебрянского лесничества. В военном ведомстве обратили внимание, что в составе диверсионно-разведывательных групп были боевики ВСУ и наемники.

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«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наемников», — уточнили в Минобороны.

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Кроме того, украинские войска потеряли боевую технику: три бронированные машины и два пикапа.

Также на Краснолиманском штурмовики и авиация ВС РФ уничтожили скопления живой силы и техники ВСУ в районе сел Невское и Новолюбовка в Луганской Народной Республике.

Во вторник, 20 декабря, в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, обосновались в районе поселка городского типа Новодонецкое.