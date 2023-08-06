Спецоперация 06 августа 2023, 07:11 Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили две гаубицы М777 и гаубицу «Мста-Б» ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили две гаубицы М777 в зоне СВО за прошлые сутки. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, одну из гаубиц сумели поразить барражирующим боеприпасом «Ланцет», а вторую ликвидировали в ходе контрбатарейной борьбы.

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«Кроме того, артиллерийские расчеты поразили 120-миллиметровый миномет и украинскую гаубицу „Мста-Б“, — отметил Савчук.

Также за прошлые сутки системы противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS и четыре беспилотных летательных аппарата.

Ранее Савчук рассказывал, что военнослужащие группировки «Центр» отразили атаку боевиков на Краснолиманском направлении. Потери ВСУ на этом участке составили порядка 100 человек, еще несколько человек сдались в плен.

Минобороны сообщало о нанесении ударов по пунктам дисклокации ВСУ в ДНР.