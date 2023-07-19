Спецоперация 19 июля 2023, 07:48 Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»: ВС России «Ланцетом» поразили две гаубицы ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Российские военные ударами боевых барражирующих боеприпасов «Ланцет» поразили две гаубицы и пункт управления украинских боевиков на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Оператор-корректировщик расчета БПЛА выявил замаскированный командный пункт националистов. После доразведки и наблюдения его атаковали дроном-камикадзе.

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Кроме того, ВС России зафиксировали движение двух гаубиц ВСУ и также нанесли по ним удар.

Днем ранее Минобороны сообщило, что за сутки российские войска отразили шесть атак ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, потери противника составили более 200 человек живой силы.

Также стало известно, что система ПВО Украины оказались в критическом состоянии после ударов российской армии. В связи с этим США передадут киевскому режиму новые ракеты системы «земля-воздух».