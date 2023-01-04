Спецоперация 04 января 2023, 13:02 Российские военные уничтожили две американские РЛС в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении двух американских РЛС в зоне спецоперации Википедия

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Российские военные в ходе боев в Донецкой Народной Республике уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили три самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в Запорожской и Харьковской областях Украины, добавил Конашенков.

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«Российские военные продолжили наступление на Донецком наступлении, уничтожив за сутки более 100 военных Украины», — отметил представитель ведомстве.

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Всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 7920 единиц специальной военной автомобильной техники, 3772 орудия полевой артиллерии и миномета, 968 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7408 танков и других боевых бронированных машин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2813 беспилотных летательных аппаратов, 199 вертолетов и 357 самолетов.