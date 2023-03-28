Спецоперация 28 марта 2023, 07:09 Российские военные уничтожили две американские РЛС в зоне СВО Минобороны сообщило об уничтожении двух американских РЛС на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы в ходе боев на Авдеевском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма, его слова привело РИА «Новости».

«Подразделения артиллерийской бригады войск Южного военного округа на Авдеевском направлении поразили две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства США», — сказал он.

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Кроме того, в районе населенного пункта Новобахмутовка расчет 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» уничтожил огневую позицию ВСУ с установленным 120-миллиметровым минометом.

Бигма добавил, что российские войска также ликвидировали группу боевиков до 10 человек на Донецком направлении.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении свыше 400 украинских боевиков на Донецком направлении за сутки.