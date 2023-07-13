Спецоперация 13 июля 2023, 14:48 Российские военные уничтожили две «Акации» и «Гвоздику» ВСУ на Херсонском направлении Минобороны сообщило об уничтожении техники и до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ на Херсонском направлении в течение последних суток, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, противник лишился и нескольких единиц техники.

«В течение суток уничтожено <…> боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки „Акация“ и „Гвоздика“», — рассказал Конашенков.

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На Запорожском направлении ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ возле села Пятихатки. У села Работино российские военные отразили атака подразделений 65-й мехбригаты украинской армии.

В районе поселков Ямполь и Курдюмовка удалось уничтожить вражеские склады с боеприпасами. Системы ПВО за сутки перехватили 11 снарядов, выпущенных из HIMARS, а также 14 украинских беспилотников. Их сбили в республиках Донбасса и в Запорожской области.

На Донецком направлении ВСУ попытались организовать 16 атак, однако они не увенчались успехом. Всего на трех направлениях ВС России отразили 21 подобную попытку.

Днем 13 июля под обстрел попало село Троицкое в Курской области. Местная жительница получила ранение, сообщил «Царьград».