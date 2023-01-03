Спецоперация 03 января 2023, 14:55 Российские военные уничтожили до 90 бойцов ВСУ в ДНР в ходе наступления Минобороны: ВСУ лишились до 90 военнослужащих в ходе боев в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных в ходе боев в ДНР, заявили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что российские бойцы продолжают успешное наступление на Донецком направлении.

В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа в ДНР украинские военные понесли серьезные потери — до 90 бойцов убитыми. Кроме того, ВСУ лишились двух танков, пяти боевых бронированных машин и семи автомобилей.

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На Южно-Донецком направлении российская артиллерия нанесла удар по подразделениям противника в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Новодонецкого (ДНР). В результате российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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За сутки ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 104 районах.