Спецоперация 15 февраля 2023, 14:52 Российские военные уничтожили до 65 украинских боевиков на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об уничтожении до 65 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 65 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

«Ударами артиллерии и армейской авиации российские войска нанесли поражение 25-й, 67-й и 92-й воздушно-десантным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червона Диброва Луганской Народной Республики», — сказал он.

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По словам Конашенкова, в ходе боев украинские подразделения лишились до 65 человек живой силы, установки РСЗО «Град», двух самоходных гаубиц «Гвоздика» и трех автомобилей.

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Российские военные добились успеха в наступлении на Донецком направлении, ликвидировав до 190 украинских боевиков. Кроме того, они уничтожили артиллерийская систему М777, гаубицу «Мста-Б», три автомобиля, один бронетранспортер и две боевые машины пехоты.