Спецоперация 13 марта 2023, 14:34 Российские военные уничтожили до 60 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минбороны: ВС РФ уничтожили до 60 боевиков ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боевых действий на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили до 60 украинских боевиков за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Артиллерия и тактическая авиация группировки войск „Восток“ нанесла комплексное поражение подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, а также Гуляйполе, Полтавка и Щербаки Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Конашенков уточнил, что ВСУ потеряли до 60 человек живой силы, а также два пикапа, гаубицы Д-30 и Д-20.

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Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 190 боевиков на Донецком направлении за сутки, а также гаубицу «Мста-Б», 14 автомобилей и две боевые бронированные машины.

Кроме того, на Краснолиманском направлении потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 110 бойцов.