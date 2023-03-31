Важное 31 марта 2023, 15:52 Российские военные уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Херсонском направлении Минобороны сообщило об уничтожении до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении за сутки РИА «Новости»

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Российские военные в ходе боев на Херсонском направлении за сутки уничтожили до 30 украинских боевиков. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения на Херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военных, самоходную гаубицу „Акация“ и 16 автомобилей», — сказал он.

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Конашенков добавил, что также российские войска добились успехов на Краснолиманском направлении, где за сутки ВСУ потеряли до 85 бойцов, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20, три пикапа и три боевые бронированные машины.

Кроме того, на Донецком направлении за прошедшие 24 часа российские войска ликвидировали до 260 боевиков и наемников ВСУ.

Также украинская сторона потеряла гаубицу Д-30, четыре пикапа, шесть автомобилей, две боевые бронированные машины, четыре бронетранспортера и четыре боевые машины пехоты.