Важное 16 декабря 2022, 14:18 Российские военные уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении ВС России уничтожили до 20 украинских военных в Харьковской области РИА «Новости»

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Российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник потерял до 20 бойцов.

В министерстве рассказали о действиях на Купянском направлении.

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«В результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих», — отметил Конашенков.

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По его словам, противник лишился также трех пикапов и двух боевых бронированных машин.

Украина является «государством-зомби», заявил обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, единственной целью этой страны является ведение боевых действий против России. Автор статьи отметил, что украинские власти не смущают потери на поле боя и катастрофическая ситуация в экономике.

Ранее замначальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что украинская армия не собирается прекращать огонь в Новогоднюю ночь. Он допустил такую возможность только в случае ухода ВС России.