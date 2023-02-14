Спецоперация 14 февраля 2023, 14:52 Российские военные уничтожили до 100 украинских боевиков на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие в ходе боев на Краснолиманском направлении уничтожили до 100 боевиков ВСУ за сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Огнем тяжелых огнеметных систем, авиации и артиллерией подразделения „Центр“ уничтожены до 100 военнослужащих ВСУ в районе населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Реклама

Кроме того, ВСУ лишились установку реактивной системы залпового огня «Град», двух автомобилей и трех бронированных машин.

Реклама

Также за прошедшие сутки российские военные ликвидировали ангар с военной техникой ВСУ в ДНР и нанесли поражение украинским вооруженным формированиям в районе Орехова и Левадного в Запорожской области, Угледара в ДНР.

Ранее Минобороны сообщило о высокоточном ударе по пункту управления украинской РЭБ в районе Харькова.