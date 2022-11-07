Российские военные уничтожили до 100 бойцов ВСУ на Купянском направлении | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 13:34 Российские военные уничтожили до 100 бойцов ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ: российские военные остановили наступление ВСУ на Купянском направлении РИА "Новости"

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Вооруженные силы России смогли остановить наступление двух батальонов ВСУ на Купянском направлении. Там же ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий уничтожены до ста украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов», — сказал он.

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По его словам, противник наступал на Купянском направлении при поддержке иностранных наемников. Боевые наступательные действия ВСУ в течение суток вели в направлении населенных пунктов Сватово и Нижняя Дуванка Луганской Народной Республики.

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«Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено», — подчеркнул Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, это произошло в районе Новой Каменки Херсонской области.