Важное 03 января 2023, 14:48 Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ в Харьковской области и ЛНР Минобороны: за сутки ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на территории Луганской Народной Республики. Еще две ДРГ ликвидировали в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

В Харьковской области диверсионно-разведывательные группы ВСУ уничтожили в районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка. В Луганской Народной Республике ДРГ противника ликвидировали в районе Стельмаховки.

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В Минобороны отметили, что на Краснолиманском направлении российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР, а также в районе Новосадового, Серебрянки и Григоровки в Донецкой Народной Республике.

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Потери противника составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, трех пикапов и двух автомобилей.