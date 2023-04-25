Спецоперация 25 апреля 2023, 06:04 Российские военные уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт на Купянском направлении РИА «Новости»

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Военные ВС России ликвидировали опорный пункт противника и девять укрытий личного состава ВСУ на Купянском направлении. Кроме того, российским бойцам удалось сорвать три попытки смены подразделений. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин в комментарии РИА «Новости».

За сутки армейской авиацией группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сел Першотравневое, Берестовое и Ивановка, уточнил собеседник агентства.

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Помимо этого российские военные смогли вскрыть и ликвидировать две разведывательно-диверсионные группы противника в районе Тимковки и Новоселовского.

Также бойцы ВС России сорвали три попытки смены подразделений ВСУ в районе сел Двуречное и Кисловка.

«В районе населенного пункта Нескучное и Урочище Маньковка огнем из артиллерийского орудия 2С19 „Мста-С“ <…> уничтожен грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника», — сообщил Якимкин.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило о начале применения в зоне спецоперации новейших танков Т-14 «Армата». Как добавил собеседник агентства, машины «получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов».