Спецоперация 25 апреля 2023, 15:45 Российские военные уничтожили четыре украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области Минобороны: ВС России ликвидировали четыре украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области РИА «Новости»

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Деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские бойцы в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — уточнили в ведомстве.

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Боевиков уничтожили в районах населенных пунктов Орлянское, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка в ЛНР.

В середине апреля российские военные уничтожили три украинских ДРГ на Купянском направлении. Их обнаружили и ликвидировали группировки войск «Запад». Одновременно российские артиллеристы сорвали две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Орлянского и Синьковки.

Также бойцы ВС России поразили подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, которые делали попытки контратаки. Кроме того, противник потерял живую силу в районах четырех населенных пунктов.