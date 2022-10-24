Российские военные уничтожили четыре точки управления ВСУ за сутки | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 13:27 Российские военные уничтожили четыре точки управления ВСУ за сутки Минобороны России сообщило об уничтожении четырех точек управления ВСУ РИА "Новости"

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Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили четыре точки управления ВСУ за минувшие сутки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Удары по местам дислокации пунктов управления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях нанесли артиллерия, ракетные войска, армейская и оперативно-тактическая авиация.

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Российские системы противовоздушной обороны за прошлые сутки сбили три украинских беспилотных летательных аппарата и 21 снаряд из реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, сообщил RT.

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Всего после начала специальной операции на Украине отечественные войска уничтожили 2326 беспилотных летательных аппаратов, 162 вертолета, 325 самолетов, 874 боевые машины РСЗО, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 6741 единицу специальной военной автомобильной техники и 3521 орудие минометов и полевой артиллерии.