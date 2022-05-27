Российские военные уничтожили «Бук-М1» и радиолокатор наведения ЗРК С-300 ВСУ

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. ЗРК и радиолокатор ВСУ находились в районе населенного пункта Барвенково в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, в районе Барвенково уничтожили склад боеприпасов. В районе Гусаровки Харьковской области ВС РФ нанесли удар по украинской радиолокационной станции наведения и целеуказания ПВО.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 44 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате были уничтожены более 250 националистов. Украинские военные потеряли 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок РСЗО «Град».

Над населенным пунктом Беляры Одесской области был сбит один самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.