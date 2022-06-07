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    07 июня 2022, 13:02

    Российские военные уничтожили больше 50 единиц иностранной боевой техники на Украине

    Шойгу сообщил об уничтожении 51 единицы поступившей иностранной техники на Украине

    Максим Зинкин

    Российские военные в ходе специальной операции уничтожили 51 единицу боевой военной техники на Украине, поступившей из-за рубежа. Об этом на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написал ТАСС.

    По его словам, за последние 10 дней ВС РФ уничтожили 21 155-миллиметровую гаубицу, 16 беспилотных летательных аппаратов, две РСЗО и 12 боевых бронированных машин.

    Также министр обороны сообщил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины вблизи населенных пунктов Врубовка и Яковлевка ЛНР.