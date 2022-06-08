Российские военные уничтожили больше 300 националистов при освобождении Святогорска

Российские военные при освобождении города Святогорск в Донецкой Народной Республике уничтожили больше 300 украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, группировка ВСУ в Донбассе несет значительные потери как в технике, так и живой силе.

«При освобождении Святогорска потери ВСУ составили также 15 боевых бронированных автомобилей и шесть танков», — заявил Конашенков.

Помимо этого, военные Украины потеряли четыре установки реактивной системы залпового огня «Град», 36 орудий полевой артиллерии и минометов и свыше 20 единиц автомобильной техники.