18 июля 2022, 12:36
Российские военные уничтожили больше 10 украинских «Градов» в ДНР
Минобороны сообщило об уничтожении украинских установок «Град» в ДНР
Российские военные в ходе специальной операции на Украине нанесли удар по месту разгрузки военной техники ВСУ на станции Удачное в ДНР, уничтожив больше 10 установок РСЗО «Град». Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных наемников в составе ВСУ, уничтожив до 250 боевиков, написала газета «Известия».
Помимо этого, ВС РФ ликвидировали склад с топливом и три склада с ракетно-артиллерийским вооружением на территории населенного пункта Новоалександровка Запорожской области, добавил Конашенков.
Также полевая артиллерия российской армии отработала по полевому аэродрому нацистов в ДНР, уничтожив два вертолета Ми-8 и два самолета.