Российские военные в ходе специальной операции на Украине нанесли удар по месту разгрузки военной техники ВСУ на станции Удачное в ДНР, уничтожив больше 10 установок РСЗО «Град». Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Российские военные нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных наемников в составе ВСУ, уничтожив до 250 боевиков, написала газета «Известия».

Помимо этого, ВС РФ ликвидировали склад с топливом и три склада с ракетно-артиллерийским вооружением на территории населенного пункта Новоалександровка Запорожской области, добавил Конашенков.

Также полевая артиллерия российской армии отработала по полевому аэродрому нацистов в ДНР, уничтожив два вертолета Ми-8 и два самолета.