07 апреля 2023, 15:22
Российские военные уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 военных ВСУ
Российские военные уничтожили за сутки около 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-лиманском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, противника на данном участке атаковала группировка войск «Центр». Удар по украинским войскам нанесли штурмовая авиация и артиллерия. В результате около населенного пункта Червоная Диброва была ликвидирована живая сила противника, а также две боевые бронированные машины, пикап и гаубица Д-30.
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В Минобороны также сообщили о ликвидации на Донецком направлении около 260 бойцов ВСУ. Там же было ликвидировано три танка противника. На Купянском направлении российские силы уничтожили до 30 бойцов ВСУ.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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