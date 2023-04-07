Спецоперация 07 апреля 2023, 15:22 Российские военные уничтожили более 50 военных ВСУ на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 военных ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили за сутки около 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красно-лиманском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, противника на данном участке атаковала группировка войск «Центр». Удар по украинским войскам нанесли штурмовая авиация и артиллерия. В результате около населенного пункта Червоная Диброва была ликвидирована живая сила противника, а также две боевые бронированные машины, пикап и гаубица Д-30.

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В Минобороны также сообщили о ликвидации на Донецком направлении около 260 бойцов ВСУ. Там же было ликвидировано три танка противника. На Купянском направлении российские силы уничтожили до 30 бойцов ВСУ.