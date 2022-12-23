Важное 23 декабря 2022, 16:54 Российские военные уничтожили более 40 бойцов и наемников ВСУ Минобороны: на Краснолиманском направлении уничтожили более 40 бойцов и наемников ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошедшие сутки российские военные уничтожили более 40 украинских военнослужащих и иностранных наемников на Краснолиманском направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что ВСУ потеряли также три боевые бронированные машины и два пикапа.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что штурмовая авиация и артиллеристы нанесли удары по скоплению живой силы противника в районах сел Невское и Новолюбовка в ЛНР. Две диверсионно-разведывательные группы уничтожили возле урочища Медвежье и в Серебрянском лесничестве республики

Реклама

«Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наемников», — добавил Конашенков.

Реклама

В Минобороны рассказали, что за сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили более 30 человек. На Донецком направлении украинские военные потеряли более 80 бойцов и наемников. Еще 45 человек уничтожили на Южно-Донецком направлении.

В ДНР российские военные уничтожили две артиллерийские системы М777 производства США. Там же поразили две установки РСЗО «Град».