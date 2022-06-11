Российские военные уничтожили более 300 украинских националистов за сутки

Более 300 украинских националистов, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего российские военные ликвидировали за минувшие сутки. О ходе спецоперации сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Помимо этого, ВС РФ уничтожили ракетами воздушного базирования пункт дислокации иностранных наемников в районе Авдеевки, девять районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных, а также пять огневых позиций подразделений РСЗО, и ЗРК «Бук-М1» в районе Миньковки.

За последние 24 часа ВСУ лишились еще двух самолетов МиГ-29. Их сбили в районе Снегиревки в Николаевской области. Еще один самолет — Су-25 — ВСУ потеряли в районе Александровки Харьковской области. Сбито было еще 12 украинских беспилотников, добавил Конашенков.

В общей сложности за сутки российские военные поразили 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления и 42 огневые позиции артиллерийских подразделений, подчеркнули в Минобороны.