Российские военные в рамках специальной операции на Украине высокоточным ударом оперативно-тактической авиации уничтожили не менее 200 украинских националистов в Днепропетровской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Боевики входили в состав 110-й бригады территориальной обороны Украины, теперь вооруженное формирование практически полностью уничтожено. Его потери ранеными составили не менее 150 военнослужащих.

Кроме того, российские военные ударили по огневым позициям 212-го стрелкового батальона ВСУ в районе Апостолово Днепропетровской области и точке рассредоточения боевиков танкового батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области. Общие потери националистов оценили в более чем 200 человек, добавил Конашенков.

Кроме того, за прошлые сутки силы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО и шесть украинских беспилотников.