Спецоперация 03 марта 2023, 15:27 Российские военные уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: российские силы уничтожили более 200 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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ВС России за последние сутки уничтожили свыше 200 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, с помощью огня артиллерии группировки войск «Центр» и ударами авиации удалось поразить подразделения националистов в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, а также Червонопоповка Луганской Народной Республики.

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«За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих», — подчеркнули в Минобороны.

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Кроме того, удалось ликвидировать восемь бронированных машин, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу Д-20.

ВСУ понесли потери и на Донецком направлении. ВС России уничтожили там до 210 украинских военных. Также националисты лишились множества техники, в том числе пяти боевых бронированных машин и самоходной артиллерийской установки Krab.