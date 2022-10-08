Более 160 иностранных наемников ВСУ уничтожили на Запорожском направлении | 360°

Спецоперация 08 октября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Более 160 иностранных наемников ВСУ уничтожили на Запорожском направлении Минобороны России: на Запорожском направлении уничтожили более 160 наемников ВСУ РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России атаковали пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что российским военным удалось уничтожить более 160 бойцов противника.

«На Запорожском направлении высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в городе Запорожье. Уничтожено более 160 боевиков», — рассказали в министерстве.

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Украинские военные попытались организовать контратаки на Южно-Донецком направлении. ВС России отразили их и уничтожили более 90 бойцов ВСУ, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Глава Минобороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала армии Сергея Суровикина. Военному родом из Новосибирска 55 лет, он участвовал в боевых действиях на территории Сирии. В 2017 году его назначили главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России. Суровикин женат, у него четверо детей.

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