Спецоперация 17 марта 2023, 15:43 Российские военные уничтожили БМП противника под Кременной РИА «Новости»: российские артиллеристы уничтожили украинскую БМП под Кременной

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ВС России уничтожили украинскую боевую машину пехоту (БМП) во время спецоперации. Это произошло под Кременной в Луганской Народной Республике, написало РИА «Новости».

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Агентство опубликовало кадры, на которых видно, как говорит техника. Российские военнослужищие увидели БМП с помощью беспилотника.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские бойцы стараются маскировать свои оборонительные позиции, а также используют ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении.

Там они ставят макеты артиллерийских систем и бронетехники. По словам Марочко, солдаты ВСУ задействовали металлические уголковые отражатели для противодействия наземной радиолокационной разведке. Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки в зоне СВО удалось сбить 12 РСЗО HIMARS и ПРЛР HARM.