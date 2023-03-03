Спецоперация 03 марта 2023, 05:46 Российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников ВСУ — СМИ РИА «Новости»: бойцы ВС РФ уничтожили базу диверсантов-подводников ВСУ в Николаеве РИА «Новости»

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Украинскую базу диверсантов-подводников уничтожили в Николаеве. Российские военные нанесли удар по координатам, которые передало местное подполье, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подпольщика этого города.

Как сообщил собеседник агентства, подпольщики установили, что на острове Майский «нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников». По его словам, туда прислали британских инструкторов, которые должны были обучать диверсантов пользованию подводными беспилотниками.

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«Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ударом российских сил удалось полностью уничтожить склад с боеприпасами, также затоплено много помещений базы.

Подводные беспилотники, как отметил подпольщик, готовили к связанной с Приднестровьем операции. Они должны были атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе, пояснил собеседник агентства.

Российские десантники ранее пресекли попытку прорыва со стороны украинских подразделений на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике. Солдат ВСУ вычислила разведка. Как отмечается, украинские военные каждый день пытаются приблизиться к российским позициям, но их вычисляют еще на подходах.