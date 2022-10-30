Российские военные уничтожили батарею американских гаубиц М777 | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 15:05 Российские военные уничтожили батарею американских гаубиц М777 Минобороны сообщило об уничтожении батареи американских гаубиц М777 в спецоперации Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские военные за последние сутки уничтожили батареи американских гаубиц М777 в Херсонской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поразили батарею американских гаубиц М777», — заявил он.

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Российская истребительная авиация уничтожила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над селом Дудчаны Херсонской области, а также Су-25 — над Донецкой Народной Республикой.

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В районе Запорожья российские войска ликвидировали две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, склад ракетно-артиллерийского вооружения и пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области, сообщили «Дни.ру».

За минувшие сутки ВС РФ отбили попытки наступления украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях.