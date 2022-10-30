Российские военные уничтожили батарею американских гаубиц М777 | 360°

30 октября 2022, 15:05
Российские военные уничтожили батарею американских гаубиц М777
Минобороны сообщило об уничтожении батареи американских гаубиц М777 в спецоперации
Российские военные за последние сутки уничтожили батареи американских гаубиц М777 в Херсонской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
«Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поразили батарею американских гаубиц М777», — заявил он.
Реклама
Российская истребительная авиация уничтожила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над селом Дудчаны Херсонской области, а также Су-25 — над Донецкой Народной Республикой.
Реклама
В районе Запорожья российские войска ликвидировали две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, склад ракетно-артиллерийского вооружения и пусковую установку немецкой РСЗО MARS-2 в Николаевской области, сообщили «Дни.ру».
За минувшие сутки ВС РФ отбили попытки наступления украинских боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама