Российские военные уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме Днепр

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили авиационную технику Украины на аэродроме Днепр. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удары по двум пунктам управления националистов, подавили пять огневых точек артиллерии, уничтожили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники, разбили две батареи реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Прасковиевка и Соледар в ДНР.

Также российская армия уничтожила пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Берестовского и Бахмута ДНР, и Лоскутовки ЛНР.