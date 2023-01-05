05 января 2023, 14:25
Российские военные уничтожили американскую артустановку в Николаевской области
Минобороны сообщило об уничтожении американской гаубицы М777 в Николаевской области
Российские военные в ходе специальной операции на Украине уничтожили американскую артиллерийскую установку М777. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«Военные уничтожили американскую гаубицу М777 в районе населенного пункта Матросовка Николаевской области. Также они ликвидировали радиолокационную станцию АN/TPQ-37 контрбатарейной борьбы производства США», — рассказал он.
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За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО «Ольха» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Очеретино и Водяное.
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«Две гаубицы Д-30 и три гаубицы Д-20 уничтожили в районах населенных пунктов Новобереслава и Ингулец Херсонской области, Артемовск, Первомайское и Белогоровка в ДНР», — добавил представитель оборонного ведомства.
Ранее Конашенков сообщил об уничтожении в спецоперации 55 боевиков из батальона имени Шейха Мансура рядом с городом Константиновкой в ДНР.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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