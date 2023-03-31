Спецоперация 31 марта 2023, 16:12 Российские военные уничтожили 35 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за сутки уничтожили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 35 украинских солдат. Кроме живой силы, противник потерял оружие и технику. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск „Восток“ нанесено поражение подразделениям ВСУ», — уточнили в ведомстве.

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Группировки противника атаковали в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 35 боевиков. Российская авиация и артиллерия разбила два пикапа и две гаубицы.

На Краснолиманском направлении бойцы ВС России ликвидировали три боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 4469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9231 единицу специальной военной автомобильной техники.