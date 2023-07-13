Спецоперация 13 июля 2023, 19:35 Российские военные уничтожили 311 украинских танков с начала контрнаступления ВСУ Президент Путин: военные ВС РФ с 4 июня уничтожили 311 танков, треть их них — западные РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили более 300 украинских танков с 4 июня, когда началось контрнаступление ВСУ. Треть из подбитых машин — присланные Украине западными союзниками. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум, — это западного производства, в том числе и Leopard», — сказал российский лидер.

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По мнению научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, Украина совершила такую же ошибку, как и Германия в Курской битве. Обе страны сделали ставку на современные танки, но наткнулись на серьезную оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений со стороны России.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что прошедшие недели украинского контрнаступления враг понес большие потери. В частности, российские средства ПВО сбили почти 200 снарядов HIMARS, около 300 ракет Storm Shadow и порядка 500 дронов ВСУ. Потери Украины среди бойцов составили 26 тысяч человек.