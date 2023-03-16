Важное 16 марта 2023, 15:38 Российские военные уничтожили 275 украинских боевиков на Донецком направлении Минобороны: группировка «Юг» уничтожила 275 украинских боевиков на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские бойцы уничтожили 275 украинских боевиков и военную технику на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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Кроме живой силы, боевики потеряли два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Ураган». Российские части разбили две гаубицы — Д-20 и «Гвоздика», а также американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin.

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Накануне часть промзоны на Купянском направлении перешла под контроль России. У населенного пункта Синьковка в Харьковской области мотострелковые подразделения уничтожили диверсионно-разведывательную группу при 14-й отдельной мехбригаде ВСУ.