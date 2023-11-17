Спецоперация 17 ноября 2023, 17:44 Российские военные улучшили позиции на Южно-Донецком направлении Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении Tsitsagi Nikita/news.ru

Читать 360tv в

Российские военнослужащие в течение недели улучшили позиции на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск „Восток“ заняты более выгодные рубежи и позиции», — указали в ведомстве.

Реклама

В министерстве добавили, что за неделю российские военные отразили две атаки Вооруженных сил Украины на указанном направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское в ДНР. Нанести удары пытались штурмовые группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны.

Также за неделю ВС России поразили четыре бригады украинской армии на Южно-Донецком направлении. Потери противника превысили 700 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее сообщил, что после одного из ударов по позициям ВСУ противник лишился пяти минометных расчетов. Украинская армия потеряла, в том числе, кочующий миномет на базе автомобиля HUMVEE американского производства.