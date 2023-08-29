Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении | 360°

Спецоперация 29 августа 2023, 13:59 Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении Минобороны: ВС России улучшили положение на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные отразили атаку штурмовой группы украинских боевиков и улучшили свое положение на Донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Подразделения группировки войск „Юг“ отразили попытку атаки 59-й бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили свое положение по переднему краю», — сказал он.

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Кроме того, ВС России уничтожили эшелон ВСУ с артиллерийскими боеприпасами на станции разгрузки в районе населенного пункта Дорожное.

Также 93-я механизированная бригада ВСУ лишились склада боеприпасов в районе населенного пункта Дружковка.

Всего за прошедшие сутки украинские силы потеряли на Донецком направлении свыше 340 человек убитыми и ранеными, тринадцать автомобилей, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Ранее стало известно, что в плен российских военных под Соледаром попали польские наемники.