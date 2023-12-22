Спецоперация 22 декабря 2023, 17:14 Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении Минобороны: ВС России за неделю улучшили положение на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в течение недели улучшили свое положение на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении при поддержки огня артиллерии и авиации улучшили положение по переднему краю на отдельных участках», — заявили в ведомстве.

Реклама

В пресс-службе отметили, что войска отбили 43 атаки украинских боевиков в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка и Белогоровка.

«Российские силы нанесли поражение 57-й мотопехотной, 93-й, 42-й, 30-й и 28-й механизированным бригадам ВСУ в районах Андреевки, Красного, Клещеевки и Курдюмовки», — добавили в Минбороны.

Всего за неделю на этом направлении ВСУ лишились свыше 1600 человек личного состава ранеными и убитыми, потеряли 17 бронированных машин, три танка, пусковую установку HIMARS, 44 орудия полевой артиллерии и 24 автомобиля.

Генштаб Вооруженных сил России ранее сообщил, что за последние полгода Украина потеряла порядка 160 тысяч человек на всех направлениях.