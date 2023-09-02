Спецоперация 02 сентября 2023, 14:19 Российские военные улучшили положение в районе Клещеевки на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ улучшили положение в районе Клещеевки на Донецком направлении РИА «Новости»

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Подразделения ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки. Об этом сообщили в Минобороны.

В течение минувших суток Южная группировка войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска и три атаки в районе Марьинки, добавили в ведомстве.

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По данным министерства, за последние 24 часа на Донецком направлении противник потерял свыше 250 военнослужащих, боевую машину ЗРК «Стрела-10», танк, БМП, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, две польские САУ Krab, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также орудие М119.

Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР российские военные уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ.

Средства ПВО перехватили два реактивных снаряда HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM производства США. За сутки ВС РФ уничтожили еще 25 украинских беспилотников в районах Трудовского, Кодемы, Клинового (ДНР), Пшеничного, Очеретоватого и Тарасовки (Запорожская область), а также Таволжанки (Харьковская область).