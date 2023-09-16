Спецоперация 16 сентября 2023, 14:54 Российские военные укрепили позиции на Купянском направлении Минобороны: ВС России на Купянском направлении улучшили тактическое положение РИА «Новости»

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Российским бойцам удалось отразить пять контратак со стороны Украины на Купянском направлении за неделю. За семь дней они уничтожили 400 боевиков ВСУ и укрепили свои позиции, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что с 9 по 16 сентября противник потерял до 400 военных, пять боевых бронированных автомобилей, 17 машин, 17 орудий полевой артиллерии. Также украинская сторона лишилась установки реактивной системы залпового огня.

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Российским военным удалось уничтожить семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.

В результате активных действий за неделю военнослужащие подразделения группировки войск «Запад» укрепили свои позиции в зонах ответственности на Купянском направлении.

Они отразили контратаки подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Армейская авиация и артиллерия нанесли урон подразделениям ВСУ.