Спецоперация 10 августа 2023, 09:07 Российские военные ударили по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой Российские военные группировки «Юг» ударили по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой РИА «Новости»

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Бойцы Южной группировки войск ВС России поразили укрепительный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские военные рассказали, что нанесли удар по укрепрайону зажигательными боеприпасами. В результате этого появилось несколько очагов возгорания.

Противник стал тушить огонь подручными средствами. Однако их поразили при помощи 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

Накануне Минобороны России сообщило, что Южная группировка войск смогла отразить пять атак украинских военных. Российские силы уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки.

Ведомство уточнило, что противник пытался атаковать в районе Авдеевки, Миньковки, Красного и севернее Клещеевки в ДНР. По данным министерства, там уничтожили шесть бронированных машин, два танка и четыре автомобиля ВСУ.