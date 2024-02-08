Спецоперация 08 февраля 2024, 15:49 Российские военные ударили по украинскому заводу дронов «Экватор» в Николаеве Подпольщик Лебедев: Россия поразила завод дронов и общежитие ВСУ в Николаеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные нанесли удар по заводу «Экватор» в Николаеве, где производили дроны для украинской армии. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев.

«В ночь на 8 февраля по военным объектам в городе Николаеве была нанесена серия ударов. Один из них пришелся в центр города по заводу „Экватор“», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

По предприятию ударили тремя дронами «Герань». Повреждения получил цех, где делали беспилотники, общежитие завода с украинскими боевиками и иностранными специалистами, участвующими в сборке и настройке БПЛА.

«Самый мощный [взрыв] пришелся в центральную, внутреннюю часть завода», — уточнил Лебедев.

Там располагались джипы и военная техника.

Российские бойцы бьют точно по военным целям на Украине. Боевики ВСУ напротив стараются атаковать мирных жителей России. Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в Новой Таволжанке в Белгородской области. Один мужчина получил осколочное ранение ноги. Военные украинской армии также обстреляли Курскую область, повреждения получили линии электропередач. Никто из людей не пострадал.