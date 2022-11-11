11 ноября 2022, 17:20
Российские военные ударили по скоплению сил ВСУ на правом берегу Днепра
Минобороны: ВС РФ нанесли огневое поражение по скоплению сил ВСУ на правом берегу Днепра
Российские военные нанесли огневой удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве обратили внимание, что за двое суток продвижение противника на отдельных направлениях составило не больше 10 километров. Российские военные остановили ВСУ на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр.
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По противнику наносили удары силы авиации. Российские военные также задействовали минно-взрывные заграждения, уточнили в Минобороны. Средства перехватили 33 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
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Несмотря на попытки сорвать переброску с правого берега, подразделения ВС РФ не допустили никаких потерь, добавили в ведомстве.
«В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — заключили в Минобороны.
Приказ о передислокации российской группировки на левый берег Днепра 9 ноября отдал министр обороны Сергей Шойгу.
Специальная военная операция РФ на Украине
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