Спецоперация 16 января 2023, 15:15 Российские военные ударили по складу вооружений ВСУ в ДНР и ангару с техникой в Запорожской области Минобороны: ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ в ДНР и ангар с техникой в Запорожье РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли удар по ангару с военной техникой ВСУ в Запорожской области и складу вооружений украинских сил в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Атаку вели ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС России.

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«Поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины», — уточнил Конашенков.

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По его словам, ангар находился около населенного пункта Малокатериновка в Запорожской области. Кроме того, российские силы уничтожили 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, националистов и военную технику в 101 районе.

Представитель Минобороны РФ добавил, что на Донецком направлении российские военные ликвидировали за сутки 50 украинских бойцов.