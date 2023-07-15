Спецоперация 15 июля 2023, 03:18 Российские военные уничтожили склад боевиков ВСУ в Запорожской области — Рогов Член ВГА Рогов: ВС РФ ударили по складу ВСУ с боеприпасами в Запорожье РИА «Новости»

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В ночь на 15 июля в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремела серия взрывов. Как сообщил в своем Telegram-канале член ВГА региона Владимир Рогов, российские бойцы ударили по военным объектам ВСУ, в том числе по складу с боеприпасами.

По словам Рогова, было слышно не менее трех взрывов — в Хортицком районе города и на острове Хортица. Некоторые взрывы были вызваны работой сил вражеских ПВО. Также был прилет по складу боевиков.

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«Цветение „Герани“ вызвало детонацию боеприпасов», — написал политик, добавив, что теперь у ВСУ стало меньше возможностей «обстреливать мирные города».

Взрывы звучат на украинской территории почти каждую ночь. Накануне взрывы раздались в Кривом Роге и в Одесской области, а также вновь на подконтрольной Украине части Запорожского региона.