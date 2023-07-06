Важное 06 июля 2023, 14:20 Российские военные ударили по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и наемников в зоне СВО Минобороны сообщило об ударе по пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и наемников РИА «Новости»

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ВС России нанесли удар прошлой ночью по пунктам временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщило Минобороны.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава Вооруженных сил Украины и иностранных наемников», — сказано в сообщении.

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ВС России также атаковали места хранения бронетанковой техники, произведенной за рубежом. Российские силы поразили все намеченные объекты, достигли своей цели и таким образом нанесли стратегическим резервам Вооруженных сил Украины серьезный урон.

Ведомство уточнило, что противник продолжил пытаться наступать на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Бойцы ВС России смогли дать отпор ВСУ. Например, на Донецком направлении российские военнослужащие отразили девять атак.