Спецоперация 03 января 2024, 14:43 Российские военные ударили по пунктам иностранных наемников ВСУ в Харькове ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове РИА «Новости»

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Российские силы за минувшие сутки нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина», а также ангару с авиационными боеприпасами в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска и беспилотные летательные аппараты в течение суток поразили радиолокационную станцию, ангар с авиационными боеприпасами, пункты дислокации нацформирования „Харьковщина“ и иностранных наемников в городе Харьков», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что всего за минувшие 24 часа российские силы нанесли огневой удар военной технике и живой силе ВСУ в 134 районах, а также поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях в зоне СВО.

Ранее 3 января украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харьковской области. Местные жители зафиксировали три прилета, других подробностей ЧП нет.