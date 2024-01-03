03 января 2024, 14:43
Российские военные ударили по пунктам иностранных наемников ВСУ в Харькове
ВС России поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове
Российские силы за минувшие сутки нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников и националистического формирования «Харьковщина», а также ангару с авиационными боеприпасами в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Артиллерия, ракетные войска и беспилотные летательные аппараты в течение суток поразили радиолокационную станцию, ангар с авиационными боеприпасами, пункты дислокации нацформирования „Харьковщина“ и иностранных наемников в городе Харьков», — заявили в ведомстве.
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В Минобороны отметили, что всего за минувшие 24 часа российские силы нанесли огневой удар военной технике и живой силе ВСУ в 134 районах, а также поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях в зоне СВО.
Ранее 3 января украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Харьковской области. Местные жители зафиксировали три прилета, других подробностей ЧП нет.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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